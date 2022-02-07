Metropoll Araştırma'dan bomba anket! "Erdoğan mı, rakibi mi?" Yüzde 29'dan dikkat çeken cevap

Araştırmaya göre Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29.8, karşısına çıkacak rakibe oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 36.9 çıktı. Katılımcıların yüzde 29.3'ü ise 'Rakibinin kim olduğuna bağlı' seçeneğini işaretledi. Sonuçların partilere göre dağılımı ise şöyle: