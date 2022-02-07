Metropoll Araştırma'dan bomba anket! "Erdoğan mı, rakibi mi?" Yüzde 29'dan dikkat çeken cevap
Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022' çalışmasında "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı yoksa onun karşısına çıkan rakiplerine mi oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Prof. Dr. Özer Sencar, rakibin kimliğinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. İşte dikkat çeken sonuçlar...
Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022' çalışmasında "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı yoksa onun karşısına çıkan rakiplerine mi oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibinin kimliği çok önemli. Rakibi kim olsa kazanır varsayımı doğru değil" ifadesiyle paylaştı.
Araştırmaya göre Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29.8, karşısına çıkacak rakibe oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 36.9 çıktı. Katılımcıların yüzde 29.3'ü ise 'Rakibinin kim olduğuna bağlı' seçeneğini işaretledi. Sonuçların partilere göre dağılımı ise şöyle:
AK PARTİ
Erdoğan'a oy veririm: 87.4
Karşısına çıkan rakibine oy veririm: 0.7
Rakibinin kim olduğuna bağlı: 11.6
Fikrim yok-Cevap yok: 0.2