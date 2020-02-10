MetroPOLL Araştırma Şirketi yayınladı! İşte son anketin sonuçları
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2020" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. AK Parti yükselişini sürdürürken, yeni kurulan partiler yine hüsran yaşadı.
MetroPOLL, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden seçmenlerin görüşü üzerine dikkat çekici bir araştırma yaptı.
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Ocak 2020'da düzenlenen anketin sonuçlarına göre iktidardaki AK Parti yüzde 40 ile birinci sırada. AK Parti'yi yüzde 25.5'lik oy oranı ile CHP takip ediyor.
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Mecliste temsil edilen diğer partiler arasında MHP'nin oy oranı yüzde 10.1, HDP'nin yüzde 12.1, İYİ Parti'nin yüzde 8.3, Saadet Partisi'nin yüzde 1.2'luk bir seçmen desteğine sahip olduğu görünüyor.
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YENİ PARTİLER YİNE HÜSRANA UĞRADI
Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.2 iken, Ali Babacan'ın kurması beklenen siyasi partiyi destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 0.8'i buluyor.
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