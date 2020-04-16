Metropoll anketinde bomba sonuçlar! CHP MHP ve İYİ Parti'den Erdoğan'a destek arttı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta tespit edildi. Sıkı tedbirler alınmasına rağmen Türkiye'de de can kayıpları her geçen gün artıyor. Bir kısım ekonomik ve sosyal tedbirleri yeterli bulurken bir kısım ise durumdan şikayetçi.