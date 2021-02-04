MetroPOLL anketi tartışma yaratacak! Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı?
MetroPOLL Araştırma; gündem, siyaset ve üniversitelerde rektör atamalarına ilişkin anketini yayımladı. İşte dikkat çeken sonuçlar...
MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı - Ayın 5 Rakamı" sonuçlarını paylaştı. Buna göre "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı, "Cumhur İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranından daha fazla.
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MetroPOLL Araştırma'nın tartışma yaratacak anket sonuçları şöyle:
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"Hangi ittifaka daha yakınsınız?" diye soruldu.
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2018 seçimlerindeki oy dağılımına göre bakıldığında, AK Parti seçmeninin yüzde 17,3'ü, MHP seçmeninin ise yüzde 32,9'u Millet İttifakı'nı tercih ediyor.
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