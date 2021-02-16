MetroPOLL anketi kulisleri hareketlendirdi! Kararsız seçmen oranında patlama
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin son seçim anketinde siyaset kulislerini hareketlediren sonuçlar çıktı. MetroPOLL'e göre, iktidarının oy oranı yüzde 37.2, muhalefetin yüzde 43, kararsızlar ise yüzde 18.6...
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından, yaptıkları Ocak ayı kamuoyu araştırmasına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Özer Sencar'a göre olası bir seçimin kaderini 'kararsız seçmen' belirleyecek.
İktidarın oy oranı yüzde 37.2 (Kararsızlar dağıtılmadan)
MetroPOLL Araştırma Başkanı Sencar, 'kararsız seçmen dağıtılmadan' iktidarın oy oranın yüzde 37.2 olduğunu belirtti.
Muhalefetin oy oranı yüzde 43 (Kararsızlar dağıtılmadan)
Özer Sencar, iktidarın yanı sıra muhalefetin de oy oranını açıkladı. Sencar, "Muhalefetin oy oranı yüzde 43 ve kararsızlar yüzde 18,6'dır" ifadelerine yer verdi.
Kararsızların oy dağılımından sonra
Sencar, kararsızların oy dağılımından sonra ise "İktidarın oyu yüzde 45,7 ve muhalefetin oyu yüzde 52,8 olarak hesaplanmıştır" bilgisini verdi.