Metropoll anket sonuçları yok artık dedirtti Özer Sencer'in hesabı hacklendi denildi MHP-Demirtaş sürprizi

Metropoll araştırmanın son anket sonuçları şaşkına çevirdi. 2018 seçimlerinde yüzde 8 oy alan Selahattin Demirtaş, cezaevinde geçirdiği süre içerisinde oyunu 7 puan artırarak yüzde 15'e yükseldi. Ankete göre MHP'lilerin yüzde 8.4'ü Demirtaş'ı destekliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sorulduğu ankette şaşırtan sonuçlar çıktı.

Metropoll Araştırma’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.1 oy ile birinci sırada yer aldı.

Demirtaş yüzde 15'e yükseldi

Erdoğan’ı yüzde 30.2 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 15.2 ile Selahattin Demirtaş izledi. 2018 seçimlerinde yüzde 8 alan Demirtaş'ın oyunu cezaevindeyken yüzde 7 artırması dikkat çekti.

Yüzde 10.5’lik bir kesim “protesto oy” cevabını verirken yüzde 3.3’lük bir kısım ise “kararsızım” yanıtını verdi. Fikrini belirtmeyen vatandaşlar ise yüzde 0.7 oranını oluşturdu.

CHP'lilerin yüzde 20'si başka isimlere oy veriyor

CHP'li seçmenin yüzde 80'i genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımak istediğini belirtti. CHP'lilerin yüzde 9'u ise Demirtaş'a destek verdi. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen CHP'lilerin oranı ise 4.6'da kaldı.

MHP'den Demirtaş'a yüzde 8,4 oy

MHP'ye oy verenler ise yüzde 84 oranında Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. MHP'lilerin yüzde 8.4'ünün ise Demirtaş'ı desteklemesi anket verilerine yansıdı.

İYİ Parti seçmeninden Kılıçdaroğlu'na yüzde 60, Erdoğan'a yüzde 11 oy

İYİ Partiler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 60.3 oranında Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ifade etti. İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 11.8'i Erdoğan derken, yüzde 9.5'i Demirtaş dedi.

Yarkadaş: Sanırım hesabınız hacklendi

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, beklenmedik anket sonuçlarını Twitter hesabında değerlendirdi.

Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar anket sonuçlarını resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımla duyurdu.