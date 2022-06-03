Metro'nun sahibi Galip Öztürk tutuklu yargılanacak! Kendini mahkemede böyle savundu

Mahkemede kendini savunan Öztürk, "Ben bir Gürcü köyünde doğdum ve Gürcistan'ı çocukluğumdan beri seviyorum. İlk yatırımımı Gürcistan'da yaptım. Birçok Türk iş adamı şuan olanlara şaşırıyor. Nasıl böyle bir şey olur? Evim Gürcistan'da, nereye kaçmalıyım? İşbirliğine hazırım" ifadelerini kullandı.