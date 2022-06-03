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Metro'nun sahibi Galip Öztürk tutuklu yargılanacak! Kendini mahkemede böyle savundu

İhlas Haber Ajansı
Metro'nun sahibi Galip Öztürk tutuklu yargılanacak! Kendini mahkemede böyle savundu

GÜRCİSTAN'IN Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk'ün 2 ay tutuklu yargılanmasına karar verildi. Öztürk’ün avukatları, yargıca 1 milyon Gürcistan Larisi (5,5 milyon TL) kefaletle Öztürk'ün serbest bırakılmasını teklif ederek Öztürk'ün Gürcistan ve Türkiye pasaportlarını da teslim edeceğini söyledi. İşte verilen karar...

Metro'nun sahibi Galip Öztürk tutuklu yargılanacak! Kendini mahkemede böyle savundu

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk, Gürcistan’ın Batum kentindeki bir alışveriş merkezinde yaklaşık 7 saatlik özel operasyonla gözaltına alınmış ve büyük miktarda uyuşturucuyu yasa dışı satın almak ve depolamakla suçlanmıştı. Batum Şehir Mahkemesi, Öztürk'ün 2 ay boyunca tutuklu yargılanmasına karar verildiğini duyurdu.

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Metro'nun sahibi Galip Öztürk tutuklu yargılanacak! Kendini mahkemede böyle savundu

Öztürk’ün avukatları mahkemenin kararına itiraz ederek, ithamları kabul etmediklerini ve savcılığın asılsız suçlamada bulunduğunu söyledi.

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Metro'nun sahibi Galip Öztürk tutuklu yargılanacak! Kendini mahkemede böyle savundu

Mahkemede kendini savunan Öztürk, "Ben bir Gürcü köyünde doğdum ve Gürcistan'ı çocukluğumdan beri seviyorum. İlk yatırımımı Gürcistan'da yaptım. Birçok Türk iş adamı şuan olanlara şaşırıyor. Nasıl böyle bir şey olur? Evim Gürcistan'da, nereye kaçmalıyım? İşbirliğine hazırım" ifadelerini kullandı.

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Metro'nun sahibi Galip Öztürk tutuklu yargılanacak! Kendini mahkemede böyle savundu

Öztürk’ün avukatları, yargıca 1 milyon Gürcistan Larisi (5,5 milyon TL) kefaletle Öztürk'ün serbest bırakılmasını teklif ederek, mahkemenin bu miktarı artırabileceğini ve Öztürk'ün Gürcistan ve Türkiye pasaportlarını da teslim edeceğini söyledi. 

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