Metroda skandal görüntüler 10. Yıl Marşı'yla cübbeli sarıklı kişiye taciz tepki çekti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında metroda bir kişinin cübbeli ve sarıklı bir vatandaşı çektiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Yurdun dört bir yanında kutlanan Cumhuriyet Bayramı, toplu taşıma araçlarında yolculuk eden vatandaşlar tarafından da kutlandı. Ancak metroda çekilip sosyal medyada yayılan bir video, milyonlarca kişinin tepkisini çekti.
Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntülerde, metro hattında yolculuk eden vatandaşlar hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı'nı söylüyor. Bu sırada videoyu çeken kişi cübbeli bir vatandaşı odak haline getiriyor.
Videoda marşa eşlik etmeyip kafasını yerden kaldırmayan vatandaşı ısrarla yakınlaştırıp görüntüleyen kişi, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
Twitter'da 'taciz' etiketiyle kısa sürede TT olan ve binlerce kez paylaşılan bu görüntü, her kesimden tepki topladı. Gazeteci Erol Mütercimler, videoyu çeken kişi hakkında şu ifadeleri kullandı: