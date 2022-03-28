BIST 2.185
DOLAR 14,84
EURO 16,29
ALTIN 921,86
MAGAZİN

'Metroda öpüşürsen ben devreye girerim' diyen Fıs Fıs İsmail'in Atatürk'lü savunması pes dedirtti

Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı ‘kadınlar tayt giymesin’ ifadelerinin ardından yine çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Metro, otobüste insanların öpüşmesine müdahale edeceği belirten Yağcı konuyla alakasız bir şekilde sözü Atatürk'e getirerek "Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir" dedi.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan oyuncu Süleyman Yağcı, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında insanların halka açık yerlerde öpüşmesine karşı olduğunu söyleyerek "Lanet olsun. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?"  dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karadeniz'de yine Ukrayna mayını bulundu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SAAS komandoları imha etti
Karadeniz'de yine Ukrayna mayını bulundu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SAAS komandoları imha etti
Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü
Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü
Buzdolabı ve kombinin sigortalarını ayırdı 75 liralık elektrik faturası 42 liraya düştü
Buzdolabı ve kombinin sigortalarını ayırdı 75 liralık elektrik faturası 42 liraya düştü
Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
Kimlik yenileme randevu alma 2022 telefon numarası KAÇ?
Kimlik yenileme randevu alma 2022 telefon numarası KAÇ?
Elektriğe nisan ayında can yakacak zam geliyor bu olmazsa yaza yüzde 100 zamlanacak
Elektriğe nisan ayında can yakacak zam geliyor bu olmazsa yaza yüzde 100 zamlanacak
Devletin vergiden toplayabildiği son 20 yılın en düşük seviyesinde
Devletin vergiden toplayabildiği son 20 yılın en düşük seviyesinde
Rıdvan Dilmen İbrahim Seten'i affetti! O söze sinirlenip dava açmıştı
Rıdvan Dilmen İbrahim Seten'i affetti! O söze sinirlenip dava açmıştı
İstanbul'da kusma şikayetiyle gitti hayatı karardı! Yürüyemez hale geldi: Gerçeği öğrenen aile şok oldu
İstanbul'da kusma şikayetiyle gitti hayatı karardı! Yürüyemez hale geldi: Gerçeği öğrenen aile şok oldu
'Zarar ediyoruz' diyerek isyan ettiler! Süt inekleri kesiliyor yeni zam kapıda
'Zarar ediyoruz' diyerek isyan ettiler! Süt inekleri kesiliyor yeni zam kapıda