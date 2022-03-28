'Metroda öpüşürsen ben devreye girerim' diyen Fıs Fıs İsmail'in Atatürk'lü savunması pes dedirtti

Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı ‘kadınlar tayt giymesin’ ifadelerinin ardından yine çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Metro, otobüste insanların öpüşmesine müdahale edeceği belirten Yağcı konuyla alakasız bir şekilde sözü Atatürk'e getirerek "Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir" dedi.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan oyuncu Süleyman Yağcı, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında insanların halka açık yerlerde öpüşmesine karşı olduğunu söyleyerek "Lanet olsun. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?" dedi.