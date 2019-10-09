Metrobüs filosundaki araçlar ve kapasiteleri! İşte o rakamlar!
İSTANBUl'da toplum ulaşımın yükünü sırtlayan ve son günlerde belli başlı duraklardaki aşırı yoğunlukla gündeme gelen metrobüs hattında İETT'nin sitesindeki verilere göre; 535 araç var. Bu araçların toplam kapasitesi ise 91 bin 500.
15 milyondan fazla nüfusu ile günlük yaşamın zor koşullarda sürdüğü İstanbul'un şehir içi ulaşımın adeta can damarı haline gelen metrobüs hattında kullanılan araç sayıları ve kapasiteleri.
İşte o rakamlar:
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Metrobüs filosunda Phileas marka 50 araç var.
Metrobüs filosundaki araçlar ve kapasiteleri! İşte o rakamlar!
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Phileas marka araçlar tek seferde 258 yolcu taşıyor.
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Mercedes-Benz Capacity, filoda bu modelden 250 araç var.
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