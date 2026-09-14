Metro Türkiye'den Şehre Dönüş kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'e kadar geçerli Şehre Dönüş Kataloğu, günlük yaşamın lezzetli ve pratik yardımcılarını cazip fiyatlarla bir araya getiriyor.

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra, şehir hayatının yoğun temposunda zaman kazandıran pratik çözümler, Metro Türkiye'nin kendi markası Metro Chef ile mutfaklara ulaşıyor.

Hızlı kahvaltıların ve beslenme çantalarının favorisi tost ve sandviçler için Metro Chef Tost Ekmeği çeşitleri ve Metro Chef Kaşar Peyniri öne çıkıyor.

Şehre dönüşte pratik ürün seçenekleri sunuluyor

Şehre dönüşle birlikte buzlukları yeniden doldurmak isteyenler için sebzelerden hazır yemeklere uzanan geniş donuk ürün çeşitliliği de pratiklik arayanlara cevap veriyor. Hızlıca hazırlanabilen Metro Chef Karışık Pizza, Lahmacun, İçli Köfte ve Falafel gibi seçenekler yoğun şehir temposunda zamandan kazandırıyor.

Metro Türkiye, gıdanın dışında şehir hayatının gereksinimlerine de yanıt veriyor. Şehre ve ofise dönüşle birlikte ihtiyaç duyulabilecek birçok ürün raflarda yerini alıyor.

Saklama kapları, tava ve tencere çeşitleri, tostmatik, el blenderi, termos mug gibi küçük ev aletleri ve daha pek çok mutfak ekipmanı şehre dönüş kampanyası kapsamında tüketicilerle buluşuyor.

Metro Türkiye'nin tüm ürün gruplarına Metro Türkiye mağazalarından veya Metro Türkiye internet adresinden ulaşılabiliyor.