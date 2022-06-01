Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk Gürcistan'da tutuklandı! 19 çocuğu olan Galip Öztürk'ün ünlü eşi kimdir?

Operasyon talimatının Türkiye’nin “kırmızı bülten” talebini değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından verildiği belirtiliyor. Gürcistan vatandaşı da olan Öztürk’ün Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği merak ediliyor.