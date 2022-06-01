Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk Gürcistan'da tutuklandı! 19 çocuğu olan Galip Öztürk'ün ünlü eşi kimdir?
TÜRKİYE'de bir cinayet davasından aldığı müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı gün Gürcistan'a kaçan Metro Turizm'in firari patronu Galip Öztürk, Gürcistan makamlarınca Batum kentinde gözaltına alındı. Öztürk hakkındaki suçlama ne? Galip Öztürk'ün eşi kimdir? Galip Öztürk'ün kaç çocuğu var?. İşte ayrıntılar...
Metro Turizm’in sahibi firari işadamı Galip Öztürk’ün Gürcistan’ın başşehri Batum’da kendisine ait “Metro City” isimli otelde gözaltına alındığı ve akabinde tutuklandığı bildirildi. “Adam öldürmeye azmettirmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Öztürk’ün cezanın Yargıtay tarafından onandığı gün yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.
Gürcistan medyasının haberlerine göre Gürcistan polisi, Galip Öztürk’ün “Metro City” isimli oteldeki ofisine operasyon düzenledi. Özel Kuvvetler’in düzenlediği operasyon sonrası tutuklanan Öztürk ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulduğu belirtiliyor.
Operasyon talimatının Türkiye’nin “kırmızı bülten” talebini değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından verildiği belirtiliyor. Gürcistan vatandaşı da olan Öztürk’ün Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği merak ediliyor.
Evrakta sahtecilik, kara para aklama, vergi kaçırma...
Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesinden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla, Galip Öztürk hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: