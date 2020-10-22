Metro Turizm otobüsünde muavin genç kıza baka baka mastürbasyon yaptı

Metro Turizm muavinin, yolculuk esnasında, 17 yaşındaki yolcuya cinsel istismarda bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Yolcu, kendisine yönelik cinsel saldırıyı böyle görüntüledi.

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Geçen yıllarda uyuyan bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavini ile gündeme gelen Metro Turizm’de bir skandal daha yaşandı. Olay 20 Ekim 2020 tarihinde, Edirne-İstanbul seferini yapan araçta meydana geldi. Saat 09.00'da Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkan Metro Turizm’e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir kız çocuğu, yan koltukta kendisini izleyerek cinsel istismarda bulunan muavini cep telefonuyla kayda aldı.

Kayda alının videoda muavinin, 17 yaşındaki yolcuyu izleyerek cinsel saldırıda bulunduğu görüldü. Görüntülere ilişkin firmadan açıklama yapılması talep edilirken, henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

Sapık muavinin o anları genç kız tarafından saniye saniye görüntülendi. Videoyu yayın ilkeleri gereği yayınlayamıyoruz.

Metro Turizm'de yaşanan ilk skandal değil

Metro Turizm geçtiğimiz yıllarda da cinsel istismar skandallarıyla gündeme gelmişti. 2016 yılında, Muğla'dan İstanbul'a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki Metro Turizm çalışanının cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından binlerce vatandaşın tepkisi üzerine firma yetkilileri tarafından özür mesajı yayımlanmıştı. 2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, “Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik” açıklaması yapılmıştı.