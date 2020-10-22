Metro Turizm otobüsünde kıza bakarak mastürbasyon yapan muavin tutuklandı

Metro Turizm muavin yolculuk esnasında 17 yaşındaki yolcuya cinsel istismarda bulundu. Yolcu, kendisine yönelik cinsel saldırıyı görüntülerken muavin tutuklandı.

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Geçen yıllarda uyuyan bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavini ile gündeme gelen Metro Turizm’de bir skandal daha yaşandı. Olay 20 Ekim 2020 tarihinde, Edirne-İstanbul seferini yapan araçta meydana geldi. Saat 09.00'da Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkan Metro Turizm’e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki E.H, yan koltukta kendisini izleyerek cinsel istismarda bulunan muavini cep telefonuyla kayda aldı.

Kayda alının videoda muavinin, 17 yaşındaki yolcuyu izleyerek mastürbasyon yaptığı görüldü. Görüntülere ilişkin firmadan bir açıklama gelmezken söz konusu muavinin kimliği tespit edildi.

Evli ve 4 çocuk babası

Edirne'de bir akrabasını ziyaretten dönerken çirkin olaya maruz kalan E.H. İstanbul'a dönünce ailesine görüntüleri gösterip durumu anlattı. Aile kızlarıyla birlikte polise giderek muavin Hüseyin Ç. hakkında şikayette bulundu.

E.H.'nin şikayeti üzerine polisin aradığı muavini Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bugün yakaladı. Polis, yaptığı çalışmada, Hüseyin Ç.'nin ailesiyle birlikte Keşan'a geldiğini ve buradan da yaşadığı Uzunköprü ilçesine gitmek üzere bir araçla yola çıktığını belirledi. Aracı takibe alan polis, yolda durdurup içindeki muavini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ç. savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen muavin mahkemece tutuklandı.

Sapık muavinin o anları genç kız tarafından saniye saniye görüntülendi. Videoyu yayın ilkeleri gereği yayınlayamıyoruz.

Metro Turizm'de yaşanan ilk skandal değil

Metro Turizm geçtiğimiz yıllarda da cinsel istismar skandallarıyla gündeme gelmişti. 2016 yılında, Muğla'dan İstanbul'a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki Metro Turizm çalışanının cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından binlerce vatandaşın tepkisi üzerine firma yetkilileri tarafından özür mesajı yayımlanmıştı. 2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, “Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik” açıklaması yapılmıştı.