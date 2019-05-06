Metrelerce yerin altında ilk sahur

Metrelerce yerin altında ilk sahur

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı.

Metrelerce yerin altında ilk sahur - Sayfa 1

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

115
Metrelerce yerin altında ilk sahur - Sayfa 2

İlçeye bağlı bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında 00.00-08.00 mesaisinde çalışan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını oluşturdu. 

215
Metrelerce yerin altında ilk sahur - Sayfa 3

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

315
Metrelerce yerin altında ilk sahur - Sayfa 4

İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

415