Metin Yıldız sevgilisinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi! Sevgilisi şiddet gördüğünü söylemişti

Seni yakarım, seni bitiririm: Metin Yıldız, sevgilisi Gözde Kayra'nın ayrılmak istemediği için oteli yaktığını şu cümlelerle iddia etti: ''Gözde Hanım'ın bana zarar vereceğini anlayıp önlem almaya çalıştım. Birinci yılımızı doldurduğumuz gün balıkçıda buluştuk. Ona "Senden ayrılmamın bedeli neyse ödemeye razıyım. Dayanamıyorum ve istemiyorum" dedim. Bana "Seni yakarım, beni dövdüğünü söylerim ve seni bitiririm" gibi tehditler savurdu.''