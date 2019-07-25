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Metin Yıldız sevgilisinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi! Sevgilisi şiddet gördüğünü söylemişti

Metin Yıldız sevgilisinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi! Sevgilisi şiddet gördüğünü söylemişti

Eski eşinin de şiddet gördüğünü söyleyerek ayrıldığı Metin Yıldız'ın yeni sevgilisi Gözde Kayra da şiddet gördüğünü iddia etmişti. Metin Yıldız ise asıl şiddeti kendisinin gördüğünü, sevgilisi tarafından bıçaklandığını iddia etti.

Metin Yıldız sevgilisinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi! Sevgilisi şiddet gördüğünü söylemişti - Sayfa 1

BKM oyuncusu Metin Yıldız, eski eşinin şiddet iddiaları sonrasında boşanmış bir süredir yeni sevgilisi Gözde Kayra ile beraberdi ki Kayra da ünlü oyuncudan şiddet gördüğünü iddia ederek karakola başvurdu. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü ve Metin Yıldız'ın adı 'dayakçı' olarak anılmaya başlandı. Yıldız ise bu iddiaları asıl şiddeti kendisinin gördüğünü söyleyerek yalanladı. 

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Metin Yıldız sevgilisinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi! Sevgilisi şiddet gördüğünü söylemişti - Sayfa 2

 İlişki boyunca şiddet gören kişi bendim diyen Yıldız, "Gözde’nin ‘kişiye bağımlı hasta’ raporu var. Ayrılmak istedim diye kaldığım otel odasını ateşe verdi, beni bacağımdan bıçakladı" diyerek anlattı. 

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Metin Yıldız sevgilisinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi! Sevgilisi şiddet gördüğünü söylemişti - Sayfa 3

Seni yakarım, seni bitiririm: Metin Yıldız, sevgilisi Gözde Kayra'nın ayrılmak istemediği için oteli yaktığını şu cümlelerle iddia etti: ''Gözde Hanım'ın bana zarar vereceğini anlayıp önlem almaya çalıştım. Birinci yılımızı doldurduğumuz gün balıkçıda buluştuk. Ona "Senden ayrılmamın bedeli neyse ödemeye razıyım. Dayanamıyorum ve istemiyorum" dedim. Bana "Seni yakarım, beni dövdüğünü söylerim ve seni bitiririm" gibi tehditler savurdu.''

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Metin Yıldız sevgilisinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi! Sevgilisi şiddet gördüğünü söylemişti - Sayfa 4

Otel odasını ateşe verdi: ''Ardından konakladığım Sütlüce'deki Hilton Hotel'e gitti. Kaldığım odaya kız arkadaşım olduğu ve sürpriz yapacağı bahanesiyle girip kıyafetlerimi ve odayı ateşe verdi. Oteldeki diğer insanların da canıyla oynadı. Sigorta şirketi kendisine 27 bin liralık dava açtı. Bu olay sonrasında bile sustum çünkü 'Metin Yıldız'ın sevgilisi otel yaktı' haberleri okumak istemedim ve konuyu kapattık. Dayakçı diye anılmamak için, ailesinin de ricası üzerine sineye çektim.''

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