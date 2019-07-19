Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra'yı sokakta dövdü! Eşi de şiddetten kaçmıştı
BKM oyuncusu Metin Yıldız'ın eski eşi Elvan Pınar'dan sonra sevgilisi Gözde Kayra da dayak mağduru oldu. Metin Yıldız karakola ifadeye çağrılırken olayın detayları ortaya çıktı.
Altı sene önce eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak BKM oyuncusu Metin Yıldız'dan boşanan Elvan Pınar'ın ardından Yıldız'ın sevgilisi Gözde Kayra da uzun süredir birlikte olduğu oyuncudan şiddet gördüğünü, kavgalarının dayakla son bulduğunu iddia etti.
Sevgilisi Gözde Kayra'yı sokakta dövdü
İddiaya göre, Gözde Kayra ve Metin Yıldız, önce arabada tartışmaya başladı. Yıldız arabayı kenara çekti, ikilinin kavgası sokakta devam etti. Tartışma, Yıldız'ın Kayra'ya şiddet uygulamasıyla son buldu. Kayra, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı.
Polislerle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden ve darp raporu alan Kayra, Yıldız'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Kayra, "Bu işin böyle olacağı belliydi. Benimle evlenmek istiyordu ama ben istememiştim" dedi.
Yıldız'dan her şeyin daha iyi olacağı yönünde söz aldığını belirten Kayra, "Düzelecek sandım ama olmadı. Sonunda iç yüzünü görmüş oldum. Ailem de bu ilişkiye karşıydı" dedi. Yıldız'ın, Kayra'yı geçen yıl da darp ettiği iddia edilmiş, ancak oyuncu yalanlamıştı.