Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra'yı cinayet girişimiyle suçladı meğer neler olmuş
Gözde Kayra 'erkeklerle bastım' diyerek Metin Yıldız'dan şiddet gördüğü iddiası ile karakola başvurmuştu. Metin Yıldız olaya ilişkin yakası açılmadık itiraflarda bulundu ve gündeme oturdu.
Çok Güzel Haraketler ile tanınan tiyatro oyuncusu Metin Yıldız, eski eşinin şiddet iddiaları sonrasında boşanmış bir süredir Gözde Kayra ile birlikte yaşıyordu. Gözde Kayra da geçtiğimiz günlerde şiddet gördüğü iddiası ile soluğu karakolda alınca ortalık karışmıştı. Kayra, sevgilisini 'otelde erkeklerle bastığını' iddia etmiş ve şoke eden açıklamalar yapmıştı. İsmi dayakçıya çıkan Metin Yıldız ise olay sonrası ilk kez herşeyi anlattı. Sevgilisi için yaptığı ifşalar inanılmaz.
İlişki boyunca şiddet gören kişi bendim diyen Metin Yıldız, "Gözde’nin ‘kişiye bağımlı hasta’ raporu var. Ayrılmak istedim diye kaldığım otel odasını ateşe verdi, beni bacağımdan bıçakladı" diyerek yaşadıklarını özetledi.
Seni yakarım, seni bitiririm: Metin Yıldız, sevgilisi Gözde Kayra'nın ayrılmak istemediği için oteli yaktığını şu cümlelerle iddia etti:
-''Gözde Hanım'ın bana zarar vereceğini anlayıp önlem almaya çalıştım. Birinci yılımızı doldurduğumuz gün balıkçıda buluştuk. Ona "Senden ayrılmamın bedeli neyse ödemeye razıyım. Dayanamıyorum ve istemiyorum" dedim. Bana "Seni yakarım, beni dövdüğünü söylerim ve seni bitiririm" gibi tehditler savurdu.''
Otel odasını ateşe verdi: ''Ardından konakladığım Sütlüce'deki Hilton Hotel'e gitti. Kaldığım odaya kız arkadaşım olduğu ve sürpriz yapacağı bahanesiyle girip kıyafetlerimi ve odayı ateşe verdi. Oteldeki diğer insanların da canıyla oynadı. Sigorta şirketi kendisine 27 bin liralık dava açtı. Bu olay sonrasında bile sustum çünkü 'Metin Yıldız'ın sevgilisi otel yaktı' haberleri okumak istemedim ve konuyu kapattık. Dayakçı diye anılmamak için, ailesinin de ricası üzerine sineye çektim.''