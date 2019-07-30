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Metin Yıldız, sevgilisi Gözde Kayra yayına bağlanınca bakın ne yaptı

Sevgilisi Gözde Kayra'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Metin Yıldız, katıldığı canlı yayına Kayra'nın telefonla bağlanmasıyla stüdyoyu terk etmek istedi.

Sevgilisi Gözde Kayra'ya şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, Cengiz Semercioğlu'nun sabah Sohbeti programına konuk oldu. Yıllardır birlikte olduğu Kayra'ya şiddet uygulamadığını tam tersine şiddete maruz kaldığı söyleyen oyuncu, Kayra'nın programa telefonla bağlandığını duyunca yayını terk etmeye kalkıştı.

"Gözde her şeyi beni sevdiğinden yapıyor"

Hakkındaki iddialara cevap veren Metin Yıldız, canlı yayında şunları söyledi: "Asıl şiddete uğrayan kişi benim. Gözde Kayra her şeyi beni çok sevdiğinden yapıyor. O bana saldırdı. Ben öylece durdum. Bütün vücudum tırnak izi dolu, boğazımı sıktı."

Yayını terk etmek istedi

Peş peş açıklamalar yapan Yıldız'ın şiddet uyguladığı iddia edilen Gözde Kayra canlı yayına telefonla bağlandı. Yıldız ise canlı yayında karşılık konuşmanın doğru olmadığını arada ailelerin olduğunu söyleyerek yayını terk etmek istedi. Oyuncu, Semercioğlu'na Gözde Kayra'nın da söz hakkı olduğunu ancak tek başına programına konuk alabileceğini ve tüm soruları sorabileceğini de söyledi.

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