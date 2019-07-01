Metin Uca Mehmet Ali Erbil bombasını patlattı: İlk benden duyun istedim
Metin Uca, kaçış sendromu hastalığına yeniden yakalandığı için aylardır yoğun bakımda tedavisini sürdüren Mehmet Ali Erbil hakkında müjdeyi verdi.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz haftalarda babasının her geçen gün iyiye gittiğini ve kısa bir süre içerisinde taburcu olacağını söylemişti. Bu müjdeli haberle Mali'nin hayranları sevinirken, ünlü şovmenin doktoruyla konuştuğunu söyleyen Metin Uca ise bombayı patlattı.
Şu sıralar Bodrum tatiline devam eden Metin Uca, sosyal medya hesabından Mali'nin doktoruyla pozunu paylaştı. Uca, “Resimdeki beyefendi ülkemizin yüzakı hekimlerinden biri…" diyerek şu notu düştü; "İki yıl önceki rahatsızlığımda bilgisine deneyimine dostluğuna sığındığım Jan Klod Kayuka ile Bodrum gecelerinde karşılaşınca hem şahane sohbet ettik hem de güzel bir haber verdi."
Çarşamba günü taburcu oluyor: "Uzun süredir rahatsızlığı devam eden ünlü sunucu arkadaşım Mehmet Ali Erbil eski sağlıklı günlerine kavuştu ve bu çarşamba artık taburcu oluyor. Beni de 2 yıl önce sağlığıma kavuşturan değerli doktorlarımın arasında özel bir yeri olan Kayuka'nın bu güzel haberini ilk benden duyun istedim."
Mali'nin hayranları bu habere sevinirken, Ünlü şovmen verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Günaydın'a konuşan Mehmet Ali Erbil, röportajında yaşadığı zor günler hakkında şu ifadelere yer vermişti;