Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Dün tahliye edilen Eski EDOK Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İyidil, yakalandıktan sonra yeniden cezaevine konulacak.

Eski EDOK Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Beraatına karar verilmişti

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce alınan bu karar İyidil’in avukatı tarafından İstinaf’a taşındı. İyidil'in İstinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi inceledi. Daire, İyidil’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, beraat kararı verdi. Bu karar sonrası İyidil, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

İtiraz üzerine yakalanarak tekrar cezaevine konulacak

Ancak bu karara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz değerlendiren 21. Ceza Dairesi, İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonrası İyidil yakalandıktan sonra 21. Ceza Dairesi’nde hakim karşısına çıkacak. Tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra yeniden cezaevine konulacak.