Metin Hara Adriana Lima'nın yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! Sessizliğini bozdu

Metin Hara, eski sevgilisi Adriana Lima'nın yeni Türk sevilisi Emir Uyar ile olan ilişkisi hakkında şunları söyledi:

En son gidişimde yolları ayırdık!

"Sürekli özel hayatla ilgili soru geliyor. Ben çok fazla özel hayatla ilgili konuşmuyorum. Konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıldılar mı veya farklı haberler mi diye söylenenler var. Biz 5 ay evvel, en son gidişimde yolları ayırdık.