Metin Arolat gözyaşlarını zor tuttu Armağan Çağlayan'a itiraf etti! '6 ay duş almadım'
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Metin Arolat'ın anlattıkları herkesi üzüntüye boğdu.
Hit şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran 48 yaşındaki Metin Arolat, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Arolat, açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını zor tuttu.
Tarkan, Demet Sağıroğlu ve Hadise gibi ünlü şarkıcıların birçok klibine yönetmen olarak imza atan Arolat, hayatının en büyük dramını anlattı.
"Çok büyük bir travmaydı ağabeyimi kaybetmem" diyen Arolat "Büyük bir travma yaşadım. Hala da her gece konuşmadan uyuyamam ağabeyimle. Çünkü benim bildiğim o yaşa kadar ben şımarık bir kardeştim, geç de doğmuşum" dedi.
Arolat "Ağabeyim üniversitede okuyordu, ben üniversiteye yeni başlamıştım. Annemle ağabeyim arasında şu konuşmaya bile şahit olmuştum: Annem diyor ki ağabeyime, 'Ya Demir, Metin şimdi okula başladı. Bir tane spor ayakkabı varmış, markasını da bilmiyorum." diye konuştu.