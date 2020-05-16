Meteroloji paylaştı 6 ilde mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı yeni uyarı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu gün 6 ilde sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı yeni uyarı geldi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 6 ilimizde mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı açıklandı.
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Rekor kırılan iller şu şekilde:
-Manisa 1945’te 39.5 derece, bugün 40.2 derece.
-Aydın 1969’da 40.2 derece, bugün 40.6 derece.
-Denizli 2019’da 37.8 derece, bugün 38.9 derece.
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-Afyonkarahisar 1945’te 33 derece, bugün 33.1 derece.
-Isparta 2019’da 33.6 derece, bugün 34.8 derece.
-Muğla’da dün 36.4 derece, bugün 38.3 derece.
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