Meteoroloji'den uyarı! Sıcak havalara aldanmayın... Sağanak geliyor

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Sakarya, Kocaeli'nin doğusu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.