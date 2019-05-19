Meteoroloji'den uyarı! Sıcak havalara aldanmayın... Sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, birçok ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan kuvvetli rüzgarlara da dikkat çekildi.
Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Sakarya, Kocaeli'nin doğusu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
Yağışların; Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.