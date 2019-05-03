Meteoroloji'den uyarı! Sel ve doluya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey ilçeleri, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.