Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın başlıyor günlerce sürecek

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, İstanbul başta olmak üzer yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yarın yağışların Muğla ve Antalya'da ise gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın başlaması beklenen yağışların önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.