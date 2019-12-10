Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın başlıyor günlerce sürecek
Meteoroloji'den gelen verilere göre, bugün Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın başlaması beklenen yağışların ise önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, İstanbul başta olmak üzer yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yarın yağışların Muğla ve Antalya'da ise gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın başlaması beklenen yağışların önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.