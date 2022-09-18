Meteoroloji'den uyarı geldi! Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcaklıkları Batı'da etkisini yitirecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Ülke genelinde 2 gündür süren çöl sıcaklıkları bazı bölgelerde yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 3-5 derece arası azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara'da kuvvetli rüzgar
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetlice (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.