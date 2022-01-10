Meteorolojiden üst üste uyarı İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! 14 şehir için sarı alarm kar, dolu, sağanak, fırtına

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Akdeniz Bölgesi, Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul ve Ankara'da kar bekleyenleri sevindirecek haber de geldi! Sıcaklar hızla düşecek Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek. 14 şehir için sarı kodlu alarm verilirken, Prof. Dr. Orhan Şen'den Antalya ve Mersin için iki gün boyunca aşırı yağmur, dolu, hortum ve fırtınayı uyarısı geldi.