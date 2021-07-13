Meteorolojiden son uyarı: Kavrulacağız! Gün gün sıcaklık haritası yayınlandı mor bölgeler çok dikkat
TÜRKİYE aşırı sıcakların etkisi altına girdi. Batıda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerindeki sıcaklık hafta sonunda 10 derece daha artacak. Meteoroloji gün gün hava sıcaklık haritasını yayınladı. Özellikle haritada mor renkle gösterilen bölgelerde yaşayanlar çok çok dikkatli olmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta artacak sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Son rapora göre önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 15 Temmuz'dan itibaren yurt genelini etkisi altına alacak olan aşırı sıcaklarla birlikte bu yazın en sıcak günleri yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için en yüksek sıcaklık değerleri haritasını yayınladı. Haritalara göre bugünden itibaren tüm yurtta hava sıcaklıkları artıyor. İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklık 50 dereceye yaklaşacak. Meteorolojinin yayınladığı haritada özellikle mor renkle gösterilen bölgelerde yaşayanlar mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları ve kendilerini korumaları konusunda uyarıldı. İşte gün gün Türkiye'nin sıcaklık haritası...
Çarşamba günü Türkiye geneli sıcaklık haritası...