Meteorolojiden son uyarı: Kavrulacağız! Gün gün sıcaklık haritası yayınlandı mor bölgeler çok dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta artacak sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Son rapora göre önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 15 Temmuz'dan itibaren yurt genelini etkisi altına alacak olan aşırı sıcaklarla birlikte bu yazın en sıcak günleri yaşanacak.