Meteoroloji'den son rapor! Birçok ile sağanak sis ve pus uyarısı

Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.