Meteoroloji'den son rapor! Birçok ile sağanak sis ve pus uyarısı
Yurdun kuzey batısında İstanbul’da dahil olmak üzere gün içerisinde parçalı bulutlu ve sisli hava hakim olacak. İzmir ve Muğla'da da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
117
Yer yer pus ve sis olacak
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
217
Sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
317
İşte il il ve 5 günlük hava durumu raporu...
417