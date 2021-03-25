Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'u kar yağışı etkiliyor
Önceki sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili olmaya başladı.
Meteoroloji, İstanbul’da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından bugün içinde İstanbul’a kar uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle ana arterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.
Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.