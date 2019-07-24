Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Sel ve su baskınlarına dikkat
DÜZCE'de sel felaketine sebep olan şiddetli yağışların ardından Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden bugün bir son dakika uyarısı daha geldi. Aşırı yağışlar yine sele sebep olabilir. Bu kez listede yeni iller var.
İstanbullular güne bulutlu serin bir hava ve yer yer sağanak yağışlarla başladı. Meteoroloji'den de Marmara'nın kuzeybatısı için kuvvetli kök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de oturan vatandaşların öğle saatlerinde muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: 24.07.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri (Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul'un Avrupa Yakasının batı kesimlerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.