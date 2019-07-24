Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Sel ve su baskınlarına dikkat

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.