Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Yılbaşında hava bakın nasıl olacak
Meteoroloji beş günlük haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre yurdun batısı sağanak yağışa teslim olcak.
Meteoroloji’den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; yarın ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak beklenirken, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Çanakkale ve Muğla kıyılarında yerel ve kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don, kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.