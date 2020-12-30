Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Yılbaşında hava bakın nasıl olacak

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; yarın ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak beklenirken, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.