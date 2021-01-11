Meteoroloji'den son dakika güncellemesi! İstanbul'a Cuma ve Cumartesi kar geliyor

Cuma ve cumartesi

Meteoroloji, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek olan yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.