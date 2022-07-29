Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Hafta sonu hava detayı bomba! İstanbul, İzmir, Ankara...
TÜRKİYE geneli hava durumu raporu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. 29 Temmuz'da yurtta bölge bölge nasıl bir hava yaşanacak? Hafta sonu hava nasıl merakında olanlar için ise Meteoroloji uzmanı bilgiler verdi. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer şehirlerin sıcaklık raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Temmuz hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonu hava nasıl olacak diye merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç konuştu. Koç, İstanbul, Ankara, İzmir'e önemli uyarılarda bulundu. İşte 29 Temmuz hava durumuyla beraber bütün detaylar...
Yaklaşık 1,5 aydır yurt genelinde hava sıcaklıklarının özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerindeki yağışlar nedeniyle mevsim normallerinin altında seyrettiğini anımsatan Koç, hafta başından itibaren hava sıcaklıklarında tüm yurtta kademeli bir artış görüldüğünü söyledi.
Koç, "Bu artışla birlikte şu an itibarıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artış gösterdi. Yarın ve hafta sonunda da hava sıcaklıkları bu şekilde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Özlenen ve beklenen yaz sıcaklıkları şu an itibarıyla yurt genelinde etkili." diye konuştu.
Yurt genelinde yarın bir yağış beklemediklerini ancak hafta sonu Kars, Ardahan, Artvin çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişlerinin olacağını dile getiren Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yarın ve hafta sonu itibarıyla yurdun tamamına yakın bir bölümünde az bulutlu ve açık, güneşli güzel bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Hafta başından itibaren de yurdun kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri söz konusu olacak. Hava sıcaklığı hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek."