Meteoroloji'den sıcak hava hava uyarısı! Hangi il kaç dereceyi görecek? İstanbul'da...
TÜRKİYE'de yarından itibaren sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji, sıcaklığın mevsim normallerinin 8 derece üstünde olacağını duyurdu. İstanbul dahil hangi il kaç dereceyi görecek? İşte Meteorolojinin yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 27 Temmuz (yarın) ve sonrası için sıcaklık uyarısı... Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarına özellikle vurgu yapan Meteoroloji, bazı illerde beklenen aşırı sıcakları paylaştı.
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı ve güney kıyılarda artmaya başlayacağı, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Hangi il kaç dereceyi görecek?
Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36- 39, Çanakkale’de 35- 39, Bursa’da 34- 37, Balıkesir’de 34- 38, İzmir’de 37- 40, Manisa’da 38- 42, Aydın’da 41- 44, Muğla’da 38- 41, Antalya’da 39- 41, Adana’da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık haritasını da paylaştı. Haritaya göre Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. (Salı günü sıcaklık haritası)