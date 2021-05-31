Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geçti İstanbul için saat verildi
TÜRKİYE Meteoroloji İşleri Müdürlüğü arka arkaya son dakika uyarılar geçiyor. İstanbul için sarı kodlu yağmur uyarısı geldi. Tüm yurtta şiddetli yağışlar bekleniyor
Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bu gece İstanbul'da yoğun yağış var. Salı günü sabah saatlerinden itibaren ise Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden 'sarı kodlu' uyarı verildi, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Salı günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.