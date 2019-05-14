Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! O saatlere dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Trakya ve Ege bölgelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ise 2 ile 5 derece arasında artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus oluşması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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