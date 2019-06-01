Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.