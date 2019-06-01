Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın da genellikle batı ve güneybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

Marmara Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Çanakkale °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İstanbul °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.Karahisar °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Manisa °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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