Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinde, yarın ise Afyonkarahisar, Burdur’un batısı ve Kütahya’nın doğusunda yerel sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den paylaşılan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da yarın sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

