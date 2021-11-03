Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre ülke genelinde sıcaklık artarken bazı bölgeler de ise sağanak yağış bekleniyor. İşte yapılan son açıklama...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı artıyor
Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Ege:Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.