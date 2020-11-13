Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat!
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunu dışarıda geçirecekleri uyardı. Sağanak yağış geri geliyor. Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce dahil birçok şehirde yağış bekleniyor. Öte yandan sıcaklıklar da mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. İşte son hava durumu açıklaması...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.