Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Yetkililer sağanak yağış ve sise karşı uyardı.Özellikle sabah ve gece saatlerine dikkat! İşte son durum...
Türkiye'de bugün sisli ve yağışlı bir hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerine dikkat! Meteoroloji yetkilileri Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde sağanak, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege ile zamanla yurt genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.