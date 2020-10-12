Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Tüm Marmara'yı vuracak
Geçtiğimiz hafta sağanak yağış ve fırtınalar etkili olurken hafta sonu boyunca yağışlar yerini güneşli havaya bırakmıştı. Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak yağış ve fırtınaların tekrar başlayacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Yetkililer başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesine uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış, dolu ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Öyle ki, Tekirdağ taraflarında pek çok ağaç ve bina yaşanan fırtınadan zarar görürken, dolu sebebiyle de pek çok araç hasar almıştı.
MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MGM, yayınladığı raporda İstanbul'da yağışların Salı günü başlayacağını duyurdu. İstanbul dahil Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli'de de yağışlar etkili olacak.