Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Tüm Marmara'yı vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Yetkililer başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesine uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış, dolu ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Öyle ki, Tekirdağ taraflarında pek çok ağaç ve bina yaşanan fırtınadan zarar görürken, dolu sebebiyle de pek çok araç hasar almıştı.