Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Listede İstanbul da var
Meteoroloji, yeni ayın ilk haftasının hava durumu raporunu yayınladı. Yurdun batı tarafında sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlara, şiddetli rüzgar da eşlik edecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de beklenen hava durumu ve Türkiye geneli 5 günlük rapor...
Yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Manisa, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Trakya, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara, Ege ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.
İstanbul’da öğlen saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve rüzgarın çarşamba gününe kadar kendini göstermeye devam etmesi bekleniyor.