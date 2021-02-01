Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Listede İstanbul da var

Yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Manisa, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.