Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Tam güneşi gördük derken yeniden bastıracak...
Haber Giriş: 07.04.2026 09:29 | Son Güncelleme: 07.04.2026 09:29
Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği, yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz Bölgesinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Üç büyükşehirde hava durumu
İstanbul °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Ankara °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İşte bugün beklenen hava durumu...