Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Tam güneşi gördük derken yeniden bastıracak...

Haber Giriş: 07.04.2026 09:29 | Son Güncelleme: 07.04.2026 09:29

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği, yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.