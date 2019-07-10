Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop) perşembe günü öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.