Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı! Bu saatlere dikkat
Meteoroloji; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak, Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege Denizi'nde ise fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Karla karışık yağmur ve kar
Artvin’in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yer yer pus ve sis hadisesi
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.
Rüzgar ve fırtına
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.