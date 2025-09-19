Meteoroloji'den saatli uyarı! Sağanak 3 bölgede çok etkili olacak...
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde sağanak bekleniyor. İstanbul'da, sabah saatlerinden sonra Anadolu yakası için yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, hafta sonu yurt genelinde 3-6 derece yükseliyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU SICAKLIK YÜKSELİYOR
Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar 3-6 derece yükseliyor.
İşte bugün ve yarın yurt genelinde beklenen hava durumu...